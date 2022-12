Grièvement blessée, une Belge raconte l’horreur de l’attaque au hachoir dans le Lidl de Jeumont

Attaque au hachoir au Lidl de Jeumont: “il y avait du sang partout”

”Il est mnt 19h00, nous sommes au rayon fromagerie au fond du magasin. Notre seule préoccupation : suivre notre liste de courses. Plutôt banal”, raconte la jeune femme sur Instagram. “Puis notre attention est alors portée sur du bruit et des mouvements qui proviennent de l’entrée”, poursuit Chloé, qui se rend compte qu’il se passe quelque chose de “bien pire” qu’un vol ou un braquage : un homme armé d’un hachoir et de couteaux s’en prend aux clients.

Rapidement, Chloé repère la sortie de secours. “Mais il est déjà trop tard. L’homme est là, juste devant moi”, raconte-t-elle encore. L’individu s’attaque alors à Chloé, lui portant deux coups violents au crâne. Elle s’écroule au sol, sans perdre connaissance. Puis l’assaillant tombe à ses côtés, frappés dans les jambes par deux bouteilles de champagne attrapées par le compagnon de Chloé.

”Je réussis à me relever et à atteindre la première issue de secours que j’avais aperçue. Je cours et sors du magasin”, explique la Belge, qui va alors chercher de l’aide auprès de la première voiture qui passe près d’elle. La conductrice appelle la police et les secours, qui prendront alors en charge Chloé, considérée comme grièvement blessée. Emmenée au CHU de Valenciennes, la jeune femme est toujours hospitalisée. Au vu de ses blessures, dont elle partage des photos sur Instagram (attention, les images peuvent choquer), elle s’estime chanceuse d’être en vie, et remercie sa famille ainsi que les secours.

Un homme a attaqué des clients au Lidl de Jeumont, en France. ©MAXPPP

Quatre personnes au total ont été blessées. L’assaillant, âgé d’une quarantaine d’années et au profil schizophrénique, a été évacué vers le CHU de Lille et son pronostic vital était engagé, car il s’est ouvert les veines après l’attaque.