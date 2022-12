Météo : Temps ensoleillé samedi

Dans l'ouest du pays, le temps deviendra rapidement ensoleillé. Ailleurs, les nuages bas et brouillards se dissiperont plus progressivement mais, l'après­-midi, de larges éclaircies sont attendues dans la plupart des régions. Les maxima se situeront autour de ­4 degrés en Hautes­ Fagnes, ­1 degré dans le centre du pays et 0 degré à la Côte, sous un vent généralement faible de sud à sud­-est. Samedi soir, des nuages bas ou éventuellement encore du brouillard pourraient temporairement se former sur l'extrême ouest avant de se dissiper assez rapidement. Le ciel sera donc généralement peu nuageux sur la majeure partie du pays (avec seulement quelques nuages d'altitude), favorisant un refroidissement nocturne sensible avec des minima de ­5 à ­10 degrés, voire localement plus bas dans certaines vallées de l'Ardenne. Dimanche, la nébulosité augmentera progressivement avec, en fin de journée, des précipitations pouvant temporairement être hivernales et verglaçantes. Le mercure oscillera entre ­2 à 3 degrés en fin de journée. Début de semaine, le temps sera souvent très nuageux, pluvieux et assez venteux, mais sensiblement plus doux avec des maxima jusqu'à 11 ou 12 degrés en plaine.