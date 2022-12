"Évitez les bisous et gardez vos distances" : les recommandations de Steven Van Gucht à l’approche des fêtes

Si les restrictions ne sont plus à l’ordre du jour, la prudence reste de mise concernant la situation sanitaire à l’approche des fêtes de Noël et Nouvel An. De nombreux hôpitaux, aux quatre coins du pays, sont en effet saturés. “Nous avons un triple problème, pointe le virologue Steven Van Gucht auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws. Il y a beaucoup de cas Covid, le virus de la grippe est en hausse et il y a aussi encore beaucoup de VRS.” Si certains hôpitaux sont sous pression, la situation reste gérable, estime l’expert. “Il y a plus de monde que d’habitude, mais ce n’est pas si exceptionnel que cela pour la saison.”