Le hall des départs de l'aéroport de Charleroi plus encombré qu'à l'habitude

Sur place, les délégués syndicaux se sont rassemblés à un rond-point donnant accès à l'aéroport où ils distribuent des tracts de sensibilisation aux automobilistes qui se dirigent vers l'aéroport.

"Toutefois, et c'est très bien ainsi, on sent que les passagers qui avaient un vol ce matin ont pris leurs dispositions et sont arrivés bien à l'heure. Ce qui rend la situation tout à fait gérable", a indiqué Eddy Quaino.