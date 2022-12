Météo: passage d'une nouvelle zone de pluie avant des éclaircies dans l'après-midi

Une nouvelle zone de pluie assez active traversera progressivement notre pays depuis la France. Elle nous quittera dans l'après­ midi par les Pays­-Bas et les frontières de l'est. Quelques éclaircies pourront alors apparaître. Une averse pourra traîner en Haute Belgique. Il fera remarquablement doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes Fagnes à localement 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré de sud se renforcera pour devenir souvent assez fort dans l'intérieur et fort en bord de mer tout en s'orientant au sud­-ouest. Quelques coups de vent pourront dépasser les 60 km/h.