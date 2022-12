Que retenir du discours du roi Philippe ? Suivez le direct de LN24

Le Roi, dans un discours empathique et aux forts accents écologistes, en appelle à la résilience des Belges

Dès son entame de discours, le chef de l’État a évité toute posture surplombante et jupitérienne, en employant des mots emprunts d’empathie et d’émotion au sujet d’une année qui “nous a tous éprouvés et bouleversés”.