Météo: averses puis éclaircies au menu de ce lundi

Le vent de sud­-ouest sera modéré à assez fort, le long du littoral même temporairement fort. Après le passage de la ligne d'averses, le vent basculera à l'ouest et diminuera assez rapidement.

Durant la nuit, le ciel restera sec et il y aura un net refroidissement par rapport aux nuits précédentes. Le mercure descendra jusqu'à ­1 ou 2°C au sud du sillon Sambre et Meuse, 3°C environ dans le centre du pays et 5°C en bord de mer.

En cours de nuit, des nuages bas sont attendus sur le sud-est du pays, avec un risque de visibilité réduite sur les hauteurs de l'Ardenne. Des plaques de glace pourront également y apparaître.

Le vent sera généralement modéré, de sud­-ouest.

Les nuages bas sur l'Ardenne devraient perdurer mardi, tandis que les autres régions verront quelques rayons de soleil en début de journée.