Droit de réponse de Laurent Minguet : "Certains ont pu s’offusquer de mon tweet, je suis désolé pour eux"

Suite à la parution de cet article, Laurent Minguet a fait parvenir à La Libre, ce mercredi 28 décembre, via son avocat Marc Uyttendaele, un droit de réponse. Voici ce droit de réponse :

"Le test de QI est une série de quatre batteries d’exercices réalisés par un psychologue spécialisé. Un test de QI dure en moyenne 2 heures. Le résultat global suit une courbe normale (gaussienne) avec une moyenne de 100 en Europe et un écart type de 15. Il n’y a donc que 2,5% de la population avec un QI supérieur à 130, condition pour faire partie du club Mensa. Le QI se développe jusque l’âge de 16-17 ans puis reste stable tout au long de la vie avec une légère décroissance, à l’instar de la taille.

Contrairement à une idée vulgairement partagée, le QI est différent de l’intelligence. Le QI mesure notamment la rapidité (performance) de certaines aptitudes intellectuelles élémentaires comme des séquences logiques ou des puzzles.

Or, la rapidité d’exécution n’est pas toujours déterminante. Par exemple, un joueur d’échecs qui réfléchit 2 heures mais emporte la partie est meilleur que celui qui joue plus rapidement et perd. Les examens d’entrées qui évaluent trop la performance risquent d’éliminer des bons candidats en ne conservant que les plus rapides mais peut-être moins créatifs ou moins doués. Par exemple, pour sélectionner un futur chef étoilé à l’école d’hôtellerie, il ne faudrait pas retenir uniquement les candidats les plus rapides pour couper des oignons. C’est pourtant un peu ce qu’on voit dans l’émission "Top Chef".

Le QI est une mesure utile en psychologie mais il y a des chômeurs longue durée avec un QI supérieur à 130 et des chercheurs universitaires avec un QI inférieur à 100.

Dès lors, le constat, constant depuis des décennies, que le QI moyen varie selon les groupes ethniques n’a rien de raciste. Le racisme dépend de l’intention de discrimination ou de haine, absente du tweet controversé.

Le constat des différences de QI est largement abordé aux USA. Si les causes environnementales (accès aux soins de santé, bonne alimentation, qualité du sommeil, etc.) font l’unanimité, il y a controverse entre les psychologues et les généticiens sur les causes génétiques comme l’illustre, par exemple cet article. Il y a donc lieu de poursuivre les études pour faire progresser la connaissance et pas de les interdire par idéologue égalitaire.

C’est en 2017, que je me suis intéressé à ce sujet. J’ai recruté une neuropsychologue spécialisée pour effectuer des tests sur base volontaire de différents sujets qui l’acceptaient car, beaucoup ont hésité sans doute car ils attribuaient à cette mesure une importance exagérée selon la croyance populaire. Ces tests ont confirmé certaines statistiques comme le QI moyen des ingénieurs civils (130) mais aussi des cas paradoxaux qui m’ont amené, en 2021, à nuancer l’idée simpliste qui associe le QI à l’intelligence "logique" même si, dès le début, je savais que le QI ne mesure ni l’intelligence émotionnelle ni la créativité pourtant essentielle.

Un tweet de 2019, sorti du contexte de ces réflexions et des autres tweets sur le sujet, peut être (mal) interprété par ceux qui ignorent les réalités du QI. Certains ont pu s’en offusquer et je suis, bien entendu, désolé pour eux. Je suis par contre déçu que trop de monde aujourd’hui, en ce compris des confrères de l’Académie Royale de Belgique, semble avoir jugé dans l’émotion ou la malveillance un sujet qui ne les concerne pas. Mon engagement pour la laïcité n’est peut-être pas étranger à cette chasse aux sorcières.

Quant à la plainte portée par UNIA à laquelle s’associe l’Académie dont la commission administrative a décidé de poursuivre, après 250 ans d’existence, des académiciens aux propos hétérodoxes ou controversés, l’attitude la plus sage serait d’attendre le traitement judiciaire avant de qualifier, à tort je pense, son caractère prétendument raciste. Si la vérité judiciaire était de mon côté, tous ceux qui en auraient condamné prématurément le caractère raciste aurait simplement calomnié et devront, peut-être à leur tour, s’en expliquer devant les tribunaux."