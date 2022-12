Météo: un mercredi sous la pluie et la bruine

Mercredi soir, le temps sera couvert et des pluies tomberont essentiellement sur le centre et l'est. Des averses pourront également se produire à partir de l'ouest plus tard dans la nuit. Vers l'aube, de plus larges éclaircies pourront se dessiner au nord du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront de 5 à 9°C.

Jeudi matin, le ciel sera d'abord très nuageux avec des averses sur l'est et le sud­-est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies. Ensuite, le temps deviendra variable partout avec des éclaircies et quelques averses. Les maxima se situeront entre 6°C en haute Ardenne et 9 ou 10°C en plaine. Le vent sera de nouveau modéré à assez fort, et à la mer assez fort à fort.