Frans Timmermans et la Belgique, c'est une vieille histoire qui remonte aux années 1960

On le sait, la Belgique et Bruxelles en particulier sont des lieux réputés pour accueillir des milliers d’étrangers, dont certains occupent des fonctions à grandes responsabilités. Ils y vivent parfois depuis longtemps, la majeure partie de l’année. Quel rapport entretiennent-ils avec leur pays d’adoption ? Le connaissent-ils ? Le visitent-ils ? Quel regard portent-ils sur ses habitants ? Première rencontre avec le vice-président exécutif de la Commission qui est attaché à la Belgique, à son passé minier et à son amour du cyclisme.