Vera Jourova, vice-présidente de la Commission: "J’ai détesté le Covid-19, comme tout le monde, mais c'est là que j’ai vu Bruxelle avec d’autres yeux"

On le sait, la Belgique et Bruxelles en particulier sont des lieux réputés pour accueillir des milliers d’étrangers, dont certains occupent des fonctions à grandes responsabilités. Ils y vivent parfois depuis longtemps, la majeure partie de l’année. Quel rapport entretiennent-ils avec leur pays d’adoption ? Le connaissent-ils ? Le visitent-ils ? Quel regard portent-ils sur ses habitants ? Rencontre avec la vice-présidente de la Commission Vera Jourova qui a même été guide touristique à Bruxelles, dans les années 1990.

Vera Jourova a posé ses valises à Bruxelles un “jour joyeux” de septembre 2014, lorsqu’elle a entamé son premier mandat à la Commission européenne, avant d’en devenir la vice-présidente. La ville ne lui était pas étrangère, ou du moins en connaissait-elle déjà les lieux les plus mythiques. “J’ai été guide touristique à Bruxelles pendant six ou sept ans !”, déclare avec fierté cette Tchèque, dont on devine le sourire à travers le téléphone. Dans les années 1990,...