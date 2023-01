Dans la nuit, le ciel redeviendra changeant, avec des ouvertures plus larges mais aussi des nouvelles averses en provenance de la Manche. Sur le versant sud de l'Ardenne, ces précipitations s'ajouteront à celles déjà tombées durant le week-end: ce qui pourrait finalement conduire.à d'importants cumuls, prévient l'IRM.

Lundi, éclaircies et périodes très nuageuses se partageront le ciel. Quelques averses sont prévues et pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Le vent sera à nouveau modéré à assez fort, avec des rafales de 60 km/h à la mer. Les maxima seront compris entre 3 et 8°.

La pluie nous accompagnera jusqu'au week-end, au moins.