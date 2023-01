Environ 60% de ces personnes ont été interceptées dans les zones côtières, et la majorité dans ou autour du port de Zeebruges. Les 40% restants sont répartis à l'intérieur des terres. La plupart de ces hommes et femmes sont issus d'Algérie, d'Érythrée et du Maroc.

"Les investissements effectués à Zeebruges par le Royaume-Uni, ainsi que l'approche et l'orientation renouvelées par les services de police, ont entraîné une diminution", assure Carl Decaluwé. Celui-ci signale également que la vague de migration en provenance de l'Ukraine depuis presque un an n'a pas été incluse dans les chiffres.

Depuis 2018, la "UK Border Force" investit systématiquement dans le développement du "Harbour Security Plan Zeebrugge", car l'affluence importante de migrants au port de Zeebruges a des répercussions en Grande-Bretagne. En 2022, un budget supplémentaire avoisinant les 4,5 millions d'euros a été débloqué.

Les chiffres concernant les intrusions à Zeebruges en 2022 montrent que ces investissements ont eu un impact majeur, selon le gouverneur de Flandre occidentale. Sur l'année écoulée, le port a connu 250 cas, soit une diminution de 90% par rapport à 2018, où les autorités portuaires en avaient dénombré 2.500.