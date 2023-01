La grève dans les prisons a été plutôt bien suivie par le personnel

Une grève attendue

Cette grève s'inscrit dans un mouvement large qui touche tous les fonctionnaires fédéraux. Elle fait suite au non-respect du préaccord qui avait été conclu entre les syndicats et la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Écolo), l'an dernier. Pour les syndicats, les engagements de la ministre n'ont pas été tenus lors de l'élaboration du budget en octobre. Au-delà de ces préoccupations salariales, la grève répond aussi aux inquiétudes des agents pénitentiaires en ce qui concerne "un recrutement toujours au plus bas et des conditions de travail exécrables", selon les propos de Laurent Lardinos, secrétaire régional de la CGSP Bruxelles.

Conséquences de la grève

Le préavis de grève lancé par la CGSP, le SLFP et la CSC syndicats a été bien suivi. "De nombreux membres du personnel participent à l'action", assure Robby De Kaey. Les prisons d'Anvers, de Beveren, Gand, Louvain central et Louvain secondaire, Malines, Merksplas, Saint-Gilles, Arlon, Marneffe et Marche ont été les plus touchées au niveau du personnel. Pour pallier le manque de personnel, un renfort de policiers a été sollicité dans les prisons de Gand, de Malines et de Marche.

D’après la direction générale des établissements pénitentiaires, l’arrêt de travail a provoqué la suppression des activités pour les détenus et l’empêchement de recevoir les visiteurs.