Épidémie de Covid, grippe et bronchiolite : « Les hôpitaux ne sont pas saturés », assure Christie Morreale

« Il y a de bonnes nouvelles. Aujourd’hui, le Covid, c’est un peu comme la grippe. On ne peut pas dire que la maladie n’existe plus mais on a dix fois moins de patients dans les unités de soins intensifs qu’au moment du pic (de la pandémie, NDLR) : on en compte 100 à peu près », explique ainsi l’élue socialiste, qui estime que le pic des contaminations à la grippe interviendra « pour la fin du mois ».

Même si les cas de Covid sont en diminution, la hausse des cas de grippe devrait toutefois « nous forcer à faire le gros dos pendant un mois », souligne encore Christie Morreale. Mais pas de quoi s’inquiéter outre mesure. « Pour le moment, les hôpitaux wallons ne sont pas saturés mais ils sont sous tension. Mais ça reste gérable. »

Les Wallons globalement bien protégés par les vaccins, les autorités n’observent donc pas encore de transferts de patients.

Reste la crainte d’une nouvelle hausse des infections au Covid après l’ouverture des frontières chinoises. « Il doit y avoir une vigilance. On doit faire tomber les tabous », estime Christie Morreale, qui reste lucide bien qu’elle plaide pour une solution concertée avec les autres pays européens. « On vit dans un monde très ouvert… Même si on ferme les frontières, on sait qu’on va juste gagner trois semaines (de répit, NDLR) par rapport aux variants. »