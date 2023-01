Météo: temps venteux avec des périodes de pluie continue

Dans la soirée et en première partie de nuit, la pluie arrosera encore toutes les régions. Ensuite, un temps plus sec accompagné d'éclaircies gagnera l'ouest et le centre alors que des conditions pluvieuses persisteront sur le sud-est. Les minima atteindront 4°C en Hautes-Fagnes, 7°C sur le centre et 9°C au littoral. Vendredi, le temps sera généralement sec avec tout au plus quelques averses isolées, principalement en Wallonie. La nébulosité sera variable avec de belles éclaircies dans la région côtière et sur le nord-ouest du pays, et plus tard aussi dans le centre. En Ardenne, le ciel sera plus nuageux. Les maxima varieront entre 4 et 10°.