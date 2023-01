”C’est intenable” : à la CSC, des chômeurs doivent parfois attendre des mois avant de toucher leurs allocations

"Gelez les prix, pas les salaires": seize mille manifestants défilent à Bruxelles pour une hausse du pouvoir d’achat (PHOTOS)

Des milliers de manifestants ont bravé le froid pour exiger un blocage des prix de l’énergie et une révision de la loi 96. On est toutefois loin des 80 000 personnes présentes lors de la manifestation nationale de juin dernier. La CSC et la FGTB ont déjà promis que la mobilisation se poursuivrait en 2023.