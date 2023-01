Météo: risque d'averses et vent soutenu

Éclaircies et temps sec passeront en coup de vent dimanche matin sur une partie du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité sera néanmoins abondante et accompagnée d'encore peu de pluie au sud du sillon Sambre et Meuse, tandis que de la neige fondante pourrait tomber en Hautes Fagnes.