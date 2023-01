La neige fait son retour: la vigilance reste renforcée sur les routes wallonnes

Des averses hivernales sont prévues en fin de nuit mercredi et jeudi matin sur les provinces du Brabant Wallon et de Liège. "Durant la nuit, des averses traverseront notre territoire à partir du nord-ouest. Elles seront sous forme de pluie ou de grêle à la côte, de neige fondante dans le centre, et de neige sur le relief de l'Ardenne et peut-être aussi sur le Limbourg. Les hauteurs de l'Ardenne seront concernées par ces précipitations en fin de nuit où une couche de neige fraîche de quelques cm est prévue", signale l'IRM.

Face à cette situation météorologique, la vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier.

Aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'a cependant été jugée nécessaire. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses. Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale recommandent de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be). La Cellule d'action routière (CAR) a été activée lundi soir.