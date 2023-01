Coupures de courant, chute d’arbres, accidents… Les intempéries ont fait des dégâts

Les conditions météorologiques ont déjà provoqué d’importants embarras de circulation, incidents routiers et dégâts en région liégeoise. Des dizaines de kilomètres de files s’étendaient sur les routes. Certains conducteurs ont mis plusieurs heures pour faire de courtes distances. D'autres ont du abandonner leur voiture au bord de la route.

neige E42 bouchons spa bouchons camion embouteillage ©Mathieu Golinvaux

”La situation reste particulièrement compliquée ce matin, notamment sur le réseau secondaire. C’est là que les difficultés sont les plus importantes”, explique une journaliste de RTL ce samedi matin “Toutes les routes n’ont pas été déneigées ou parfois, il a reneigé par-dessus. Comme il fait encore moins 4 degrés ce matin à Verviers, cette neige s’est transformée en glace et verglas”.

Mais sur les autoroutes, la situation est revenue presque à la normale. Les voies ont été déneigées cette nuit et sont praticables.

Chaos à Liège

Les pompiers de Liège sont intervenus à plus de 80 reprises vendredi à cause de dégâts dus aux chutes de neige, indiquent-ils vendredi soir. Les hommes du feu liégeois ont été mandatés à 88 reprises depuis le début des chutes de neige vendredi sur leur zone. Les opérations visaient principalement des arbres et des câbles tombés.

Le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège RESA est submergé, précise les hommes du feu, qui le sont tout autant. Environ la moitié des interventions des pompiers sont toujours en attente. Ils sont également intervenus pour un accident de circulation sur l’autoroute E42 en direction de Liège à hauteur de Horion-Hozémont. Une personne a été transportée à l’hôpital.

Perturbations sur le réseau de distribution d’électricité et de gaz

Les importantes chutes de neige de vendredi soir ont engendré des coupures d'électricité chez plusieurs centaines de personnes en province de Liège, a indiqué samedi Resa à l'agence Belga. Des solutions de secours ont été mises en place pour palier les grosses pannes et les réparations définitives auront lieu dans la journée, a affirmé le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz de la province. Des dizaines d'interventions ont eu lieu durant la nuit de vendredi à samedi, notamment à Trooz, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, particulièrement touchés. "Environ 80% des interventions concernent des branches ou des arbres qui, sous le poids de la neige, tombent ou s'affaissent sur les lignes aériennes qui sont donc distendues ou qui tombent à terre", explique Resa. "La nuit a été difficile car certains de nos dépanneurs ont aussi été bloqués dans les bouchons. Nous avons également dû rappeler une quarantaine pour renforcer les équipes".

Des groupes électrogènes ont été installés par les équipes de l'opérateur afin de résorber au plus vite les pannes les plus importantes. "Les réparations définitives auront lieu aujourd'hui dans la journée", a précisé Resa. Actuellement, seuls quelques dizaines de clients sont toujours privés d'électricité, mais il s'agit de cas particuliers. Certaines habitations sont notamment inaccessibles à cause de la neige.