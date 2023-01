Le nombre de dons de corps à la science retrouve son niveau pré-covid

De plus en plus de personnes choisissent de faire don de leur corps à la science après leur mort, ressort-il d'un décompte réalisé par l'agence Belga en ce début d'année. Les universités belges ont reçu au total 728 corps à des fins de recherche en 2022. C'est à la KU Leuven que l'on enregistre le plus grand nombre de dons pour l'année dernière, suivie de l'UGent et de l'ULiège. Seule l'UAntwerpen a enregistré une baisse du nombre de dons en 2022.