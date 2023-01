En 2022, 527 faits islamophobes ont été recensés par le CCIE, 81% concernent des femmes

Pour leur immense majorité (427 sur les 527), ils concernent des femmes. Ce qui représente un peu plus de 81% des dossiers.

Par ailleurs, le CCIE indique que 374 des situations incriminées impliquent une personne morale tandis que 122 renvoient à une personne physique. Il constate que 251 incidents se sont déroulés dans un service public alors que 186 l'ont été dans une entreprise privée. D'après le collectif, l'école constitue le lieu où les problèmes surviennent le plus fréquemment. Elle a été mentionnée 168 fois: 115 dans l'enseignement secondaire (98 en lycée et 17 au collège), 34 dans l'enseignement primaire et 19 dans l'enseignement supérieur. Dans 83 cas, les choix vestimentaires des lycéennes sont concernés.

L'ASBL précise néanmoins que 501 des 527 signalements ont été observés en France. Digne héritière du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), elle cherche encore à étendre son champ d'action en Europe. Pour rappel, le CCIF avait été dissout le 2 décembre 2020 par la plus haute juridiction administrative de l'Hexagone, le Conseil d'État. Le motif principal invoqué: des incitations à la discrimination, à la haine et à la violence sous la forme de commentaires non modérés sur les réseaux sociaux. Cependant, cette décision avait été décriée par Human Rights Watch pour sa disproportionnalité. Dans le même temps, l'organisation non gouvernementale (ONG) qui défend les droits humains dénonçait "une répression plus large de la part des autorités françaises en réponse à des attaques imputées à des extrémistes islamistes".

Fondé en Belgique en novembre 2020, le CCIE est surveillé de près par la Sûreté de l'État mais n'a, jusqu'ici, fait l'objet d'aucune condamnation.

Note pour la rédaction, non destinée à être publiée:

Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga. Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test.