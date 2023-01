Météo: un temps nuageux mais sec et des maxima à peine positifs

Ce soir et cette nuit, une zone pluvio/neigeuse s'enfoncera lentement dans les terres. Des précipitations pouvant être verglaçantes et/ou sous forme de neige seront temporairement possibles dans le centre. Les minima seront atteints le soir et seront compris entre -5 et -2 en Ardenne et entre -1 et +2 degrés ailleurs.

Jeudi matin, l'IRM prévoit des chutes de neige en Haute Belgique et éventuellement encore quelques pluies en Moyenne Belgique. Dans le nord-ouest, le temps sera sec avec des éclaircies. L'après-midi, la zone de précipitations quittera notre pays par le sud. Le ciel restera toutefois très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, il sera plus changeant avec risque de quelques averses éparses. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes- Fagnes et +8 degrés dans l'ouest.

