Au Palais des droits, les occupants font face à des maladies que “les médecins belges n’ont jamais vues de leur vie”

Depuis fin octobre, un millier de demandeurs d’asile squattent un ancien bâtiment schaerbeekois du SPF Finances, désormais ironiquement nommé Palais des droits. Ces personnes survivent dans une précarité extrême en attendant que l’État belge leur octroie une place dans un centre d’accueil. La Libre a voulu raconter cette crise à la fois humanitaire, sanitaire et sécuritaire qui se déroule au cœur de la capitale de l’Europe. Deuxième épisode : l’hygiène.

Ce vendredi après-midi, les occupants du Palais s’affairent dans les couloirs. Pour rendre un semblant de propreté au bâtiment, on purge les deux douches à moitié fonctionnelles. On ramasse les canettes évadées des sacs-poubelles. On éponge les flaques de boue qui assiègent les toilettes. Vivre à mille sous le même toit nécessite une logistique bien huilée. Surtout...