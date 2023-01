Allongement à 5 ans du délai légal pour l'utilisation des gamètes ou embryons d'un paternaire après son décès

Une blogueuse flamande, "Madam Bakster" (Laura Verhulst) avait attiré l'attention sur la difficulté de prendre une telle décision dans un délai si court. Elle a perdu son conjoint, dont du sperme avait été congelé. Après le décès, il y a une période obligatoire d'attente de 6 mois, ce qui ne laisse qu'un an et demi pour ensuite tenter d'être enceinte via la fécondation in vitro.

Réagissant à son récit, le ministre Vandenbroucke avait évoqué en décembre dernier un probable rallongement du délai à 10 ans.

L'avant-projet de loi au sujet duquel le Conseil des ministres communique vendredi prévoit un délai de 5 ans. On parle de "situations très exceptionnelles, où le partenaire survivant souhaite poursuivre le traitement après le décès de l'autre auteur du projet parental", précise-t-on.

Le texte est transmis au Conseil d'État et à la Belgian Society for Reproductive Medicine, qui promeut la recherche en médecine reproductive.