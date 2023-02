Chaque année, les Belges absorbent en moyenne 12 litres d'alcool pur par personne, ce qui les place dans le peloton de tête de la consommation européenne, relève Univers santé, qui porte l'initiative côté francophone avec le soutien de la Commission communautaire française (Cocof) à Bruxelles et de l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

L'alcool représente la deuxième cause de mortalité évitable, derrière le tabac, et même la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans, précise Univers santé.

"Un verre de vin ou une bière après le boulot, l'entraînement, pendant la préparation du repas? Pour beaucoup, l'alcool fait partie de la routine, parfois quotidienne", illustrent les organisateurs de Tournée minérale.

Mais cette consommation régulière n'est donc pas dénuée d'impacts, que ce soit sur la qualité du sommeil, le portefeuille ou des maladies à plus long terme comme un cancer.

Lancée en 2017 par la Fondation contre le Cancer, la première édition avait rassemblé 120.000 inscrits.

Au fil des ans, un million et demi de Belges ont rejoint l'initiative, selon Univers santé qui, après quatre éditions nationales, a repris le flambeau en 2021 avec le centre d'expertise flamand sur l'Alcool et autres drogues (VAD) et De Druglijn.