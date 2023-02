Des Belges mettent le cap sur l'Antarctique pour y étudier les écosystèmes marins

À lire aussi

Originalité de la mission : les chercheurs utiliseront un voilier comme plateforme de recherche. "Ce mode de transport a un impact environnemental limité et permettra, grâce à son agilité, d'atteindre des zones peu étudiées et de s'adapter aux conditions imposées par l'environnement dans lequel il évoluera", précise Bruno Danis.

L'océan Austral joue un rôle de connecteur entre tous les océans, expliquent les chercheurs. Comme les changements climatiques sont importants et s'intensifient dans les régions polaires, des modifications drastiques dans la structure et la fonction des écosystèmes sont attendues. Leur ampleur reste encore difficile à prédire, d'après les chercheurs.

Ceux-ci effectueront des travaux détaillés sur la biodiversité et l'océanographie dans différents domaines, en combinant un éventail de techniques traditionnelles et plus modernes, telles que la plongée sous-marine, la cartographie via des drones aériens et sous-marins ou encore l'imagerie 3D et la modélisation.

Les chercheurs ignorent encore dans quelle mesure les points de transition vont mener à des basculements, alors que "cette connaissance est cruciale dans la gestion des écosystèmes pour maintenir l'habitabilité à long terme dans un contexte de changement global et pour la protection de la biodiversité et des services écosystémiques en tant que partie de l'environnement naturel", souligne le biologiste. Les chercheurs seront de retour le 19 mars.