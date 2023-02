Feu vert au remboursement de traitements contre certains effets secondaires de la chimio

La chimiothérapie par taxanes, administrée pour plusieurs tumeurs comme le cancer du sein ou les cancers gynécologiques, mais aussi les tumeurs de la prostate et du poumon, peut avoir des effets secondaires toxiques tels que l'altération des ongles, les lésions nerveuses aux pieds et aux mains et la chute de cheveux. Ces effets secondaires peuvent prendre une forme temporaire, mais aussi permanente chez certains patients.

"La chute des cheveux, mais aussi l'altération des ongles et les lésions nerveuses sont des effets secondaires très désagréables de la chimiothérapie et ont un impact important sur la vie sociale des patientes et des patients, qui doivent déjà vivre avec le diagnostic du cancer. Désormais, nous rembourserons les traitements qui peuvent atténuer ces effets de la chimiothérapie", a souligné le ministre Vandenbroucke.

Concrètement, le gouvernement prévoit un forfait de 34 euros par séance de traitement pour le refroidissement du cuir chevelu afin de couvrir l'investissement dans les équipements et le personnel infirmier. Pour le refroidissement des pieds et des mains, un montant de 15 euros par séance est prévu. Le nouveau régime s'applique aux traitements depuis le 1er janvier 2023.

"Par cette mesure, nous voulons encourager tous les hôpitaux oncologiques à proposer ces traitements afin que le plus grand nombre possible de patients puissent en bénéficier", a conclu le ministre de la Santé.