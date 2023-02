D'après les prévisions de l'Institut royal météorologique, les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera faible de nord­-ouest ou de direction variable.

La nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Les nuages réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Des pluies temporairement plus marquées envahiront le pays par le littoral en fin de nuit. Les minima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne et 7 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible.

Le long du littoral, il deviendra modéré en fin de nuit. Dimanche, une zone de précipitations temporairement plus marquées, associée à un front froid, traversera le territoire du littoral vers l'Ardenne. A l'arrière, le ciel se dégagera et le vent deviendra modéré, le long du littoral temporairement assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Les maxima varieront entre 4 et 9 degrés. La nuit suivante sera beaucoup plus froide avec un ciel dégagé à peu nuageux et quelques bancs de nuages bas résiduels en Ardenne. Le gel nocturne refera son apparition dans de nombreuses régions. La semaine prochaine s'annonce ensoleillée mais beaucoup plus froide avec des gelées nocturnes qui se généraliseront.