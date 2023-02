Météo: un temps froid mais ensoleillé en perspective

À lire aussi

En soirée, il fera sec et dans l'ensemble peu nuageux. Dans le courant de la nuit, le risque de brume et de brouillard augmentera dans l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre ­5 degrés en Haute Belgique et ­1 ou ­2 degrés en Basse Belgique. Le vent sera généralement faible, et en Ardenne modéré, de secteur est à nord­-est.

Une fois la grisaille dissipée, la journée de mardi sera marquée par un temps ensoleillé avec des maxima jusqu'à 6 degrés.

Le soleil reviendra mercredi après une nuit froide et des gelées généralisées.