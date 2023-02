Depuis trois mois, de plus en plus de personnes - avec une majorité de demandeurs d'asile - s'y logent et les conditions d'occupation devenaient difficiles.

"Un plan de sortie de crise a été élaboré par les différents niveaux de pouvoir concernés et leurs administrations, en collaboration avec les partenaires associatifs, les forces de police et de secours et les autorités sanitaires, sous la coordination de Safe.brussels, afin de reloger les occupants et vider le bâtiment. Fedasil poursuit la prise en charge quotidienne de demandeurs d’asile présents au Palais 48, et aura relogé plus de 700 demandeurs d’asile d’ici le lundi 13 février, ce qui correspond à la majorité du public", commentent conjointement les trois organes par communiqué.

Le 14 février, les personnes encore présentes au Palais des droits seront pris en charges par les SCR (Services du Collège Réuni) de la COCOM, où ils pourront bénéficier d'un examen médical et d'un hébergement par les autorités bruxelloise .

Le lendemain, à l'aide de la police, le bâtiment sera vidé et fermé.

Le but est de transformer l'endroit en un centre d'accueil avec des logements accessibles mais l'occupation avait rendu les travaux impossibles à effectuer.

Rudi Vervoort, Ministre-Président bruxellois, insiste pour que l'évacuation se déroule en toute sérénité: "C’est grâce à un travail coordonné et concerté que nous avons réussi à trouver des solutions décentes d’hébergement pour les occupants du Palais".

Des propos appuyés par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole De Moor : "Ces dernières semaines, nous avons fait tout notre possible pour transférer les demandeurs d'asile de l'immeuble squatté vers des centres d'accueil. Cela se fait progressivement, car nous continuons à fournir une capacité suffisante pour les familles et les mineurs non accompagnés qui arrivent chaque jour dans notre pays".

Une situation qui ravit Cécile Jodogne, Bourgmestre de Schaerbeek : "Vus les risques sanitaires, une évacuation a toujours été impensable pour moi sans prise en charge et solutions d’hébergement. Aujourd’hui, grâce à la collaboration avec le gouvernement fédéral et la Région, des places d’hébergement sont garanties et permettent une évacuation organisée. Il était grand temps que cette situation inhumaine et dangereuse s’arrête, pour les occupants mais aussi pour les riverains du Quartier Nord !".