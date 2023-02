Le nombre de retours de migrants vers leur pays d'origine retrouve les taux pré-Covid

L’année écoulée aura vu la Belgique retrouver un taux de retours similaire à celui d’avant la période Covid, avec même une petite augmentation (on avait enregistré, en 2019, 2 426 retours volontaires).

L’année passée toujours, la Belgique a enregistré 2 971 retours forcés et 1 752 retours à la frontière - c’est-à-dire des gens arrêtés aux frontières belges et directement renvoyés dans leur pays. Au total, 7 396 personnes ont quitté le territoire. En 2019, ce nombre s’élevait à 8 573 personnes, avant de fortement reculer en 2020 (4 786 retours) et en 2021 (5 277 retours) en raison des restrictions liées au Covid.

Les principales destinations de retour étaient le Brésil, la Mongolie, l’Ukraine, la Moldavie et le Salvador.

Accompagner le retour

"Notre politique de retour proactive constitue une rupture avec le passé. Nous ne nous contentons pas de donner aux gens sans titre de séjour légal un papier leur disant de quitter le pays. Nous leur proposons un encadrement complet", a indiqué la secrétaire d'État devant la presse. Trente-cinq bureaux régionaux ont ainsi vu le jour. Les personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire peuvent s'y rendre pour obtenir des informations et organiser leur retour.

Le nombre de maisons de retour pour les familles a également doublé, et la capacité des centres fermés va être augmentée grâce aux trois nouveaux centres fermés (à Zandvliet, Jumet et Jabbeke) et au centre de départ supplémentaire (près de Brussels Airport) prévus dans le Plan retour du fédéral. La secrétaire d’État a aussi insisté sur la nécessité d’une bonne coopération avec les pays d’origine et le rôle que doit jouer l’Europe dans les discussions.

Notons qu’au cours de l’année écoulée l’Office des étranges a délivré environ 24 000 ordres de quitter le territoire.