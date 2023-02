Sur la route, les hommes sont bien plus dangereux que les femmes

Oui, les femmes ont plus vite froid que les hommes. Et la science peut désormais expliquer pourquoi

Ce n'est pas un cliché ! De plus en plus d’études montrent que la sensibilité au froid est plus aiguë chez les femmes que chez les hommes. En moyenne, leur température de confort est de deux degrés plus élevée que chez les hommes. Une équipe de l’Université de Lille met en évidence le rôle de la testostérone, hormone masculine, qui inhibe des thermosenseurs situés sur la peau.