Animateur de Miss Belgique 2023, Gaetan Bartosz fond en larmes après la cérémonie : “J’ai vraiment eu très peur”

”Ça a été une soirée très compliquée. J’ai eu très très peur en montant sur scène”, a commencé Gaetan Bartosz, avant de fondre en larmes : “J’avais très très peur de me retrouver comme certains se sont retrouvés au Bataclan. Même si c’était sous contrôle, que la police état là. J’ai eu très très peur, vraiment”. L’animateur a tout de même voulu tenir son rôle et “faire le show” pour les téléspectateurs malgré tout.

À lire aussi

D’autres n’ont pas voulu faire de même, effrayés eux aussi, a ensuite expliqué Gaetan Bartosz : “Des techniciens sont partis car ils ont eu peur, on s’est retrouvés avec des équipes un peu réduites, avec des gens qui étaient un peu moins concentrés… […] Je voulais m’excuser pour les quelques bugs techniques qui ont eu lieu à cause du stress, à cause de tous ces événements”. “Se retrouver sur scène, qu’on a peur, qu’on doit animer un programme, qu’on doit faire du direct et montrer que tout va bien, qu’on est fort et souriant, ce n’est pas toujours évident…”, a-t-il conclu.

Au terme de la soirée, qui s’est finalement déroulée sans autre problème majeur, c’est la candidate du Brabant flamand Emilie Vansteenkiste qui a été sacrée Miss Belgique 2023.