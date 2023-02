Actions syndicales ce mardi: voici les perturbations à prévoir dans les transports en commun

Ces manifestations entraîneront des perturbations dans les transports en commun.

Tec

Les actions syndicales impacteront le réseau TEC en Wallonie. De nombreux parcours sont déjà mentionnés comme supprimés dans le Brabant wallon, à Charleroi, dans le Hainaut, à Liège-Verviers et Namur-Luxembourg. Les perturbations seront régulièrement mises à jour sur le site internet du TEC.

De Lijn

Environ 65% des bus et trams De Lijn rouleront mardi malgré les actions syndicales prévues à travers le pays pour défendre le pouvoir d'achat, a annoncé lundi la société flamande de transports en commun.

C'est en province d'Anvers que le trafic De Lijn sera le plus touché par des mouvements de grève. Un peu plus de la moitié (58%) des bus et trams y circuleront normalement. Dans les autres provinces, entre 62 et 69% des trajets seront assurés.

De Lijn conseille tout de même aux voyageurs de consulter son site internet ou son application afin de bénéficier des informations en temps réel.

Stib

À Bruxelles, la Stib annonce que son personnel ne participera pas aux actions. Des déviations locales et temporaires sont néanmoins possibles, selon la porte-parole An Van Hamme. Celles-ci seront répertoriées sur le site internet et le compte Twitter de la Stib.

SNCB

À la SNCB, aucune perturbation particulière n'est attendue à l'occasion de la journée de mobilisation.