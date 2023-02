Lalieux revoit sa réforme des pensions, mais ne convainc pas : “Dans quel monde vivent les politiques qui proposent cela ?”

Une réforme des pensions cohérente et porteuse de sens... un souhait réaliste ?

Souhaitons une réforme des pensions enfin cohérente et porteuse de sens, avec un équilibre entre soutenabilité financière, adéquation sociale et équité. Une chronique de Pierre Devolder Professeur à l’UCL (Louvain Institute of Data Analysis and Modeling in economics and statistics).