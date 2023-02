Les non-néerlandophones sont-ils actuellement en danger en se promenant sur la plage du Coq ? Des panneaux posent question

Des panneaux unilingues signalent des sables mouvants sur la plage du Coq. L’Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre demande que les consignes de sécurité soient affichées dans les trois langues nationales et en anglais.

Attention danger ! Les non-néerlandophones sont-ils actuellement en danger en se promenant sur la plage du Coq ? D’importants travaux de ré-ensablement sont en cours sur la page du Coq depuis le 6 février et devraient se prolonger pendant au moins un mois. Le but est de protéger le littoral des tempêtes et...