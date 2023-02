Le comité R recommande une enquête sur les moyens de détecter des ingérences étrangères

Le rapport américain ne vise pas Bruxelles ou la Belgique en particulier, fait remarquer le comité R. La Sûreté de l'Etat (renseignement civil) ne dispose pas d'informations démontrant que des formations politiques belges sont financées structurellement par des puissances étrangères. Et concernant la Russie, elle note qu'au vu des moyens dont elle dispose, la Belgique n'est peut-être pas la cible la plus profitable d'une ingérence. Une enquête menée à propos des élections de 2019 n'avait ainsi pas révélé d'ingérence notable. La Belgique n'est toutefois pas ignorée: "depuis longtemps, la Russie vise les milieux politiques belges", de même que l'opinion publique et certains médias, relève-t-elle.

L'ingérence n'est pas toujours le fait des services secrets. Elle peut être le fait d'autres organisations, comme l'Eglise orthodoxe russe, des ONG russes, certains oligarques, etc. Les moyens utilisés: déni, désinformation, manipulation d'information qui se traduisent par la cooptation d'individus ou d'organisations qui se font les portes-paroles des intérêts russes, de médias russes, d'experts soi-disant indépendants ou des campagnes de trolling sur les réseaux sociaux.

Dans le domaine politique, ce sont les partis extrémistes qui font l'objet de l'attention de la Russie dès lors qu'elle estime qu'ils peuvent mener à une orientation politique qui lui serait plus favorable. Et de préciser: les partis et personnalités qui remettent en cause l'ordre libéral international en place depuis 1945 constituent des "alliés idéologiques des services de renseignement russes". L'opposition à l'alliance atlantique et l'hostilité à l'égard de l'immigration formeraient des caractéristiques particulièrement importantes. Aucun parti n'est cité.

L'ingérence russe dans les milieux politiques européens et liés à l'OTAN est aussi surveillée par les services de renseignement. À cet égard, le rapport relève que Bruxelles en tant que capitale diplomatique constitue une scène d'espionnage classique "idéale".

Au total, la Sûreté de l'Etat a rédigé 554 rapports d'enquête concernant une ingérence russe depuis 2014, a envoyé 422 messages à des partenaires internationaux sur ce sujet, reçu 5.070 messages de ceux-ci et envoyé 81 messages à des autorités fédérales et/ou régionales.

La Russie n'est pas la seule puissance en cause, comme l'a démontré le scandale de corruption au parlement européen impliquant le Qatar et le Maroc. Le comité R relève même que le déclenchement de la guerre en Ukraine a poussé des personnalités qui affichaient leur proximité avec la Russie à prendre désormais leurs distances. La menace n'a pas pour autant disparu. Jeudi passé, le Conseil National de Sécurité, présidé par le Premier ministre, a consacré une partie de sa réunion à la situation en Ukraine et a reçu une mise à jour des services de sécurité et de la Défense sur la guerre hybride que menait la Russie contre les pays occidentaux. Une attention particulière a été portée aux actes de sabotage et activités de déstabilisation.

"Nous faisons face à des groupes extrémistes parfois très favorables à l'agenda russe et qui essaient de déstabiliser notre mode de vie. Nous devons nous montrer très alertes à cet égard", avait commenté Alexander De Croo au cours d'une conférence de presse.

L'an dernier, le Sénat a décidé de rédiger un rapport d'information sur ce thème de l'ingérence étrangère. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu, dont celle de représentants de la Sûreté de l'Etat et du SGRS (renseignement militaire). Des experts et académiciens sont également intervenus. Il y a dix jours, le professeur Tanguy Struye de Swielande (UCLouvain) a abordé le cas de la Russie et de la Chine dans un contexte mondial où les démocraties libérales reculent depuis 15 ans.

"Les objectifs des Chinois et des Russes sont très clairs: l'ingérence dans nos démocraties pour nous affaiblir (...) Les approches russes et chinoises sont complètement différentes de la nôtre. Ils ne font pas de différence entre la paix et la guerre. Ils sont continuellement dans une logique de compétition et essaient d'utiliser tous les éléments de la puissance pour s'ingérer et nous affaiblir", a-t-il averti.