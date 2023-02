Le centre de prévention du suicide est confronté à une hausse du nombre d'appels

L'an dernier, le centre de prévention du suicide (CPS) a donné plus de 1.800 consultations psychologiques pour accompagner la crise suicidaire ou le deuil après suicide. "À noter que le nombre de consultations pour le deuil après suicide a pratiquement doublé de 2019 à 2022, et que les idées suicidaires sont fortement présentes chez les patients ayant perdu un proche par suicide. Ils sont de plus en plus nombreux et en forte détresse", souligne le CPS.

À lire aussi

Le centre cherche de nouveaux bénévoles afin de pouvoir renforcer techniquement et logistiquement la présence sur la ligne lors de certains créneaux horaires.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32.123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.