Météo : la vague de froid a-t-elle commencé ?

La journée de jeudi débutera sous une couverture nuageuse assez importante avec encore quelques légères pluies sur l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera brumeux et parfois accompagné de brouillard. Les maxima varieront entre 6 en Ardenne et 10 degrés dans les autres régions, sous un vent faible à modéré. Le long du littoral, il deviendra assez fort avec des rafales proches de 60 km/h.