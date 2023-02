Prolonger Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter, la piste de l'AFCN

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), aurait avancé l'idée de prolonger Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter pendant les travaux, afin de garantir la sécurité d'approvisionnement lors des hivers 2025-2026 et 2026-2027, rapportent L'Echo et De Tijd samedi.