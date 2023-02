Crise de l’accueil : “Le squat de la rue des Palais, ce n’est que la partie visible de l’iceberg"

"Le squat de la rue des Palais, ce n’est que la partie visible de l’iceberg." C’est en ces termes que le Samusocial, dispositif d’urgence sociale à Bruxelles, résume mardi une situation où sans-abrisme et crise de l’accueil s’entremêlent et s’accumulent, laissant des milliers de personnes à la rue. En huit mois, le Samusocial et le Projet Lama sont intervenus, via le dispositif “Cover” (pour “Coordination, Veille sanitaire et Réduction des risques”), dans 13 occupations précaires où vivent entre 1 500 et 2 000 personnes, “sans compter la multitude d’autres petits squats”.