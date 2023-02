La médaille et le diplôme du Nobel de Littérature de Maeterlinck mis aux enchères

Le diplôme est un parchemin peint disposé dans une couverture en cuir de maroquin bleu nuit sur laquelle figurent les armoiries de la Suède et la devise de l'Académie suédoise: "Talent et Goût" ("Snille och smak"). L'ensemble du décor se compose, notamment, d'un entrelacement de branches et de feuillages sur un fond de ciel étoilé où nichent des oiseaux au plumage rouge et bleu. Cette composition, œuvre de l'artiste suédois Olle Hjortzberg rend hommage à une œuvre phare de l'auteur belge: "L'oiseau bleu". La pièce, jouée depuis 1911 à Moscou, a également bénéficié de deux adaptations hollywoodiennes avec notamment, Elizabeth Taylor, Jane Fonda et Ava Gardner dans une mise en scène de Georges Cukor en 1976.

Avant l'attribution du prix en 1911, le nom de Maeterlinck avait été proposé plusieurs fois à l'Académie suédoise, notamment par l'auteur français Anatole France. "L'Académie avait été prévenue que Maeterlinck n'accordait pas grande importance aux lauriers : n'avait-il pas déjà en 1891 rejeté le prix triennal d'écriture dramatique de l'Académie belge de langue française ?", explique Sotheby's. Maeterlinck ne prit pas la peine d'aller à Stockholm pour recevoir le prix, prétextant une blessure pour rester à Nice. Une grande fête le célébra à Bruxelles en 1912, à l'occasion de laquelle sa pièce Pelléas et Mélisandre fut représenté à la Monnaie en présence du roi Albert.

En 1911, il fut préféré par le jury suédois à d'autres candidats aux noms prestigieux, tels que Henry James, George Bernard Shaw, Thomas Hardy, Anatole France et Pierre Loti, note la maison de ventes aux enchères.

Il reste, à ce jour, le seul Belge à avoir reçu les honneurs du Nobel de Littérature et le deuxième écrivain francophone à avoir reçu la prestigieuse récompense, après Sully Prudhomme en 1901. Intellectuel éclectique et figure de proue du symbolisme, l'auteur s'est illustré en poésie, en dramaturgie et à travers de nombreux essais, certains portant même sur la biologie ("La vie des abeilles").

Les enchères, ouvertes sur le site de Sotheby's, se clôtureront le 1er mars. La mise de départ est de 90.000 euros.