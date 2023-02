"L'Otan est un facteur de guerre": Anne Morelli, présente à une manifestation pour la paix en Ukraine, réaffirme ses positions

À lire aussi

La première manifestation, qui s'est tenue samedi, prônait un soutien matériel et militaire afin de résister à l'invasion russe. Tandis que la seconde plaidait davantage pour la désescalade, le désarmement et la voie diplomatique. Clairement, la professeure de l'ULB Anne Morelli partage la seconde vision. Elle faisait partie du cortège qui s'est élancé dimanche depuis la Gare du Nord, déterminée à faire entendre son message. “L’argent des armes pour mon chauffage, STOP OTAN”, pouvait-on lire sur la pancarte qu'elle a arborée dans la foule. Un message qui a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux.

Continuons dans l'indécence avec la camarade Morelli. pic.twitter.com/g82nFpU3jz — Benjamin Peltier (@BenjaminPeltier) February 27, 2023

Ce n'est pas la première fois que l'historienne prend position sur ce thème. Elle avait déjà reproché aux pays occidentaux les livraisons d'armes à destination de l'Ukraine. Contactée mardi par téléphone par La Libre, Anne Morelli a réagi après son apparition dans cette manifestation. Sur le fond comme sur la forme, elle persiste et signe: "L'OTAN est un facteur de guerre", assure-t-elle. "Dans son programme, l'organisation assure qu'elle agit pour la paix. Mais l'OTAN a fait la guerre, que ce soit en Yougoslavie ou contre tant d'autres pays. En réalité, cette organisation dérange la paix du monde."

La professeure refuse d'être taxée de pro-Poutine... mais elle affirme que l'OTAN a sa part de responsabilité dans le conflit. "L'organisation a avancé ses pions un peu partout auprès de ses "ennemis". Comme la Russie, où l'OTAN s'est avancé de tant de kilomètres vers elle. Le Pape pense d'ailleurs comme moi. Ce dernier expliquait que l'Europe aboie aux portes de la Russie. Selon moi, il s'agit d'un facteur évident de guerre."

Face aux critiques, elle s'estime en tout cas légitime. "J'ai été dans toutes les manifestations pacifistes qui ont eu lieu en Belgique depuis près de 30 ans. Je pense simplement que l'argent que l'on dépense pour la guerre pourrait être mieux utilisé si on l'utilisait pour d'autres matières comme l'enseignement par exemple. Ou dans d'autres secteurs comme les hôpitaux qui sont dans une situation critique."

Présente avec les Quakers au sein de la manifestation, elle aimerait que leur point de vue soit plus mis en avant. "Nous préconisons la voie diplomatique plutôt que celle de l'affrontement militaire", continue-t-elle. "Personne ne propose cette voie et je trouve qu'il y avait une bonne convergence au sein de la manifestation. Les gens pensaient davantage à la diplomatie et aux négociations pour la paix plutôt que la multiplication des budgets militaires et la guerre."