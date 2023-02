Les trois Iraniens menacés d’expulsion sont finalement reconnus comme réfugiés

Les trois exilés iraniens qui devaient être expulsés vers Istanbul à la fin du mois de janvier dernier peuvent finalement rester sur le territoire belge. Le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides leur a octroyé ce mardi le statut de réfugié. Pour rappel, les trois personnes avaient quitté l’Iran quelques semaines plus tôt. Ils disaient fuir les répressions du régime de Téhéran et avaient introduit une demande d’asile en Belgique. Mais leur dossier n’avait pas su convaincre les services de l’asile qui avait refusé leur demande.