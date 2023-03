”J’étais en fugue. Il nous a donné à manger. Bah, je devais coucher…” : certaines ados exploitées sexuellement banalisent la prostitution

Dans le brouillard

La nature opaque des pratiques des proxénètes d’adolescents explique partiellement la carence de données officielles du côté francophone.

À lire aussi

Mais le manque de priorisation des autorités, qui n’investissent pas les moyens nécessaires, est aussi en cause, dénoncent les associations de terrain, qui travaillent dans le brouillard. Pour tenter d’y voir plus clair et de comprendre les stratégies qui sont à l’œuvre, ECPAT Belgique (l’antenne belge du réseau international exclusivement dédié à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants), en collaboration avec Défense des enfants international (DEI) Belgique, a donné la parole aux travailleurs de première ligne qui sont confrontés à l’exploitation sexuelle des mineurs.

Les deux associations publient ce vendredi les résultats de cette étude à laquelle 58 professionnels des secteurs associatifs et institutionnels (assistants sociaux, policiers, juges, travailleurs de l’aide à la jeunesse, etc.) ont participé au cours d’entretiens et de groupes de discussion. En complément, 81 travailleurs de centres psycho-médico-sociaux (PMS), de plannings familiaux et de Centres de prise en charge de violences sexuelles (CPVS) ont répondu à des questionnaires en ligne.

Pas d’outils pour détecter les cas

Plusieurs indices issus du terrain montrent que les quelques données existantes du côté francophone – comme les 63 nouveaux dossiers de prostitution d’ados traités par Child Focus en 2022 – ne représentent que la partie émergée d’un phénomène qui serait en augmentation. Près de la moitié des répondants à l'enquête en ligne pensent avoir déjà rencontré des cas d’exploitation sexuelle de mineurs dans leurs organismes !

Autre indication du “sous-rapportage” du proxénétisme d’ados : le manque de formation et d’outils. L’étude d’Ecpat et de DEI fait apparaître que deux tiers (66 pc) des participants à l’étude ne se sentent pas capables d'identifier un cas d’exploitation sexuelle parmi les ados qu’ils et elles accompagnent. Et ils sont plus nombreux encore (77 %) à ne pas savoir quelles démarches entreprendre le cas échéant.

À partir de 11 ans

La détection des situations problématiques est d’autant plus compliquée qu’il n’existe pas de profil-type des mineurs sexuellement exploités. Toutes les classes sociales sont touchées. Si la plupart des cas recensés concernent des filles, les garçons et les mineurs LGBTQIA+ victimes ne sont probablement pas suffisamment repérés, souligne encore l'étude. Les professionnels pointent la situation très vulnérable des mineurs étrangers, particulièrement exposés aux risques d’exploitation sexuelle depuis la crise de l’accueil.

Une autre information alarmante remonte du terrain : les victimes sont de plus en plus jeunes, en général de 12 à 16 ans, avec des cas récents de jeunes enfants de 11 ans. “Ici, on est avec des jeunes filles qui sont dans la préadolescence mais qui ont déjà un bagage assez lourd. Et les appels qu’on a pour ce genre de public, c’est de plus en plus jeune”, précise une association qui accueille des mineur(e)s.

Sur Snapchat, Instagram, TikTok…

Depuis la crise sanitaire liée au Covid, le recrutement se fait davantage sur les réseaux sociaux. C’est notamment ressorti dans des groupes de discussion de la société civile. “Snapchat, Instagram, TikTok… Oui, elles sont approchées comme ça. Elles discutent avec le garçon qui va séduire”.

Des professionnels observent aussi un discours de banalisation de la prostitution de certains ados, qui sont manipulées mais ont l’impression qu’elles contrôlent leurs pratiques – ce qui rend leur accompagnement particulièrement compliqué.

À lire aussi

Témoignage apporté par un centre : “Elles disent qu’elles gèrent. Certaines exagèrent leurs actes sexuels et sont dans la provocation dans leur vocabulaire. Elles sont dans la recherche d’attention avec nous”. Mais dans certains cas, la situation est moins définie. “Même pour elles, la notion de consentement n’est pas claire”. La preuve par cet exemple :”J’étais en fugue. Il nous a donné à manger, bah je devais coucher...”.

Partant de ces constats, Ecpat Belgique et DEI Belgique adressent des recommandations prioritaires aux autorités. Un : mettre en place des formations obligatoires sur l’exploitation sexuelle et la traite des mineur(e) s pour tous les acteurs de première ligne. Deux : systématiser des outils de recensement harmonisés, aux niveaux de la police, de la justice et de l’aide à la jeunesse. Trois : instaurer un protocole clair d’orientation et de prise en charge.