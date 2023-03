TikTok banni des services publics : "Nous ne devons pas être naïfs : c'est une entreprise qui est obligée de coopérer avec les renseignements chinois"

Il y a une dizaine de jours, les États-Unis annonçaient que les fonctionnaires de la Maison Blanche ne pourront plus utiliser l’application de vidéos ultra-courtes Tik Tok sur leurs téléphones professionnels. En cause : ce réseau social très prisé par les jeunes (et critiqué pour son côté addictif) pourrait être une arme fatale dans la collecte d’informations sensibles.