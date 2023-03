"Une nouvelle descente d'air polaire dans les jours à venir": que se passe-t-il avec la météo belge ?

À lire aussi

Mais pas de panique, cet air polaire ne va pas amener du gel ou de la neige. “On va connaître deux journées sous les moyennes de saison, avec 7 ou 8 degrés sur le centre du pays, et peut-être de petites gelées en Ardenne, ainsi qu’un petit saupoudrage de neige sur les hauteurs, précise-t-il. Pour la fin de la semaine et le week-end, le mercure va déjà remonter et cela va se poursuivre durant le week-end.”

Une situation finalement typique du mois de mars. “C’est assez négatif pour les gens car le soleil va rester timide dans les prochains jours et dans le courant de la semaine prochaine. On va encore avoir pas mal de pluie, même si cela va être assez bien réparti sur les huit à dix jours à venir. Au niveau des températures, on peut attendre environ 15 degrés ce week-end, et à nouveau 10 ou 11 degrés la semaine prochaine.”

D’ici la fin du mois de mars, il faudra d’ailleurs se méfier d’une nouvelle descente d’air polaire. “Cela reste possible, et quelques signaux l’indiquent. On verra bien, mais il ne faut pas attendre de grosses gelées aussi tard dans la saison. Le mois de mars s’annonce conforme aux moyennes de saisons à tous les niveaux, mais sera peut-être un peu plus pluvieux.”

De leur côté, les modèles saisonniers changent aussi sensiblement pour le reste du printemps. “Il commence à y avoir des nuances par rapport à ce qu’on disait au départ, convient-il. Le printemps sera peut-être un peu plus pluvieux qu’annoncé, alors qu’on avait plutôt des signaux de sécheresse jusqu’ici. Attention, on ne parle pas non plus d’un printemps pourri, mais pas aussi sec et ensoleillé qu’en 2020 ou 2022.”

Espérons tout de même qu’on ne vivra pas un printemps similaire à celui de 2021. “On peut craindre qu’on sera légèrement excédentaire au niveau des précipitations, mais les températures seront autour des moyennes de saison. C’est une bonne nouvelle pour les sols et la nature, car on ne sait pas de quoi sera fait l’été 2023.”