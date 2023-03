Météo: un mardi venteux, des chutes de neige et du verglas attendus en soirée

Le vent soufflera fort mardi matin avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h par endroit, notamment à la côte. Le ciel fera grise mine et laissera échapper pluies et averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi laissera place à un temps plus sec accompagné de quelques ouvertures en plaine alors qu'au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses deviendront progressivement hivernales avec une possible couche de neige de 1 à 3 centimètres au-dessus de 400 mètres d'altitude. Le thermomètre atteindra son plus haut niveau le matin, entre 5 et 9°C avant une chute des températures entre 1 et 7°C l'après-midi.