Les squats d’exilés sont de plus en plus nombreux à Bruxelles

Lors d’un recensement récent, le Samusocial, le dispositif d’urgence régional d’aide aux personnes sans-abri avait référencé une dizaine de squats sur le territoire bruxellois.

Tous les occupants ne sont pas nécessairement des demandeurs d’asile en défaut d’accueil, mais les équipes de terrains constatent que la saturation du réseau Fedasil provoque une inflation de ces occupations. “En quelques mois, nous sommes intervenus dans treize occupations précaires dans lesquelles vivent entre 1 500 et 2 000 personnes. Sans compter la multitude d’autres petits squats.”, expliquait récemment Clément Redondo, coordinateur du dispositif Cover. Les travailleurs actifs dans ce dispositif veillent à la prévention des risques d’épidémie (gale, diphtérie, tuberculose ou punaise de lit) et à la prévention sanitaire.

De squat à projet pilote

Si on en parle moins, ces occupations ne sont pas nécessairement cachées. Certaines occupent même des lieux bien connus de la capitale et ont presque pignon sur rue. C’est le cas de l’ancienne clinique Lepage à Saint-Gilles, rebaptisée “L’hospitalière”. Environ 80 personnes y trouvent refuge. Une partie d’entre elles sont des demandeurs d’asile qui devraient avoir une place dans le réseau Fedasil. La taille des squats varie, allant d’une centaine d’occupants à quelques dizaines.

D’autres encore se déplacent au gré des évolutions des lieux occupés. C’est le cas par exemple du collectif KBC. Ce regroupement de sans-papiers occupait un temps les anciens locaux de la KBC, près de la place Sainctelette, à Molenbeek. Ils sont désormais installés à Ixelles.

Toutes ces occupations n’ont pas non plus le même statut. Ainsi, la Casa Tamam, située à Molenbeek, fut d’abord un squat lancé par des citoyens bénévoles. Ces anciens bureaux d’une entreprise de tabac sont désormais un lieu d’hébergement pour 160 exilés, qu’ils soient demandeurs d’asile ou migrants en transit. Le centre fait désormais partie d’un projet pilote et peut compter sur des financements publics.